تراند اليوم : ابنة هيفا مع أخيها لأول مرة – صورة

نشرت زينب فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، صورة مع أخيها من والدها، لأول مرة عبر السوشيال ميديا.

علقت زينب على الصورة قائلة: (منشبه بعض،، أخوي).

زينب ورغم مقاطعتها لأمّها هيفا وهبي، إلا أنها بعدما علمت بخبر مرضها وأنها تعاني في إحدى مستشفيات لبنان – الحمرا، تمنّت الشفاء لها، وتوسلت رؤيتها لعلّ زمن الخلاف بينهما ينتهي، لكن مدير أعمال هيفا محمد وزيري منعها من رؤية والدتها، وحتى الآن لا نعلم هل حاولت هيفا التواصل مع ابنتها بعد خروجها من المستشفى أم لا.

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