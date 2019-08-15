حقيقة وفاة رابح درياسة بمستشفى في الجزائر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنباء عن وفاة الفنان الجزائري رابح درياسة، بإحدى المستشفيات في العاصمة الجزائرية، فيما نفت مصادر مقربة صحة الخبر جملة وتفصيلًا.

من جهته، نفى المطرب محمد المازوني الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة المطرب الكبير رابح درياسة.

وقال المازوني في تصريح صحفي: "حرام ما يقال ويكتب على المطرب الكبير رابح درياسة.. الحاج حي يرزق"، موضحًا: "كنت جالسا قبل قليل مع صديقه المطرب ومنظم الحفلات نور الدين بن غالي وتحدثنا على هذا الموضوع".

وأضاف المتحدث أن بن غالي أكد له أن "الحاج رابح درياسة في صحة جيدة ولا يعاني من أي شيء"، مستنكرًا نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة وتساءل عن السبب والهدف من ترويجها.

بدأ رابح درياسة مشواره الغنائي سنة 1953 بعد أن عمل في الكثير من الميادين لكن الفن كان المحطة الأبرز في تاريخه حيث غنى للوطن والحب والجمال والأغنية الحكيمة، كما غنى الأغنية البدوية والجزائرية الملتزمة والمحترمة.