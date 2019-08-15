فنان مصري يؤكد تعافيه من السرطان

كشف الفنان المصري هيثم شاكر، اليوم الخميس، تعافيه من مرض السرطان الذي عانى منه خلال السنوات الاخيرة، الأمر الذي أدى لغيابه عن الساحة الفنية.

وقال هيثم شاكر في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "من أيام قليلة طرح ألبومي الجديد (معرفة قديمة)... الحمد لله على ردود فعل الجمهور عليه، فهي تسعدني وتجعلني مبسوط جدا بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم".

وأضاف هيثم شاكر: "شكرا لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم، شكرا لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".

وتابع:" أعلم أن الغياب كان لفترة طويلة، ولكن كان فعلا غصب عني أي تأخير.. 5 سنين عن آخر ألبوم لي كان بسبب مرض خبيث لا أرغب في التحدث في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد".

ومضى هيثم شاكر قائلا:" إن شاء الله لم أغيب عنكم كتيرا وسأظل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم.. أشكركم جميعا.. الحمد لله".