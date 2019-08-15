شاهد: اقتحام حفل الفنانة نجوى كرم في سوريا

قامت فتاة باقتحام مسرح حفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الذي أقيم يوم أمس الأربعاء في سوريا، وقامت بمعانقتها وإهدائها باقة ورد، قبل أن يصطحبها الأمن مجددا لوسط الحضور.

وعلق المكتب الإعلامي للفنانة نجوى كرم: "الجمهور السوري متعطش للفنانة ولأعمالها الفنية، وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك مسافة كبيرة بين المسرح والحضور، إلا أن نجوى قررت أن تدخل بينهم أكثر".

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كثيفاً جداً للترحيب بنجوى بعد غيابها عن الحفلات في سورية استمر لسنوات، منذ بداية الأزمة في البلاد خلال مارس من العام 2011.

كما شهدت بداية الحفل تدافعا جماهيريا كبيرا للصعود إلى المسرح لالتقاط الصور مع نجوى ما دفع المنظمين وعناصر الحراسة للتدخل والطلب من الجمهور التزام أماكنهم للبدء بالحفل وقبل ذلك حضر عدد كبير من الجمهور لاستقبال نجوى في الخارج لدى دخولها إلى مكان إقامة الحفل.