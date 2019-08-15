شاهد: صناعة مجوهرات من حليب الأم

تقوم مصممة المجوهرات ساندرا مكمولين بعمل وصناعة سلاسل وأساور وخواتم من حليب الأم الطبيعي.

وتقول مكمولين إن السبب وراء الفكرة هو إعطاء نفسها وغيرها من الأمهات "الفرصة لتذكر فترة الإرضاع الطبيعي في شكل قطعة مجوهرات جميلة وفريدة للغاية".

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وترسل الأمهات المهتمات قطرات قليلة من حليبهن إلى المصممة، يتم تجفيفه وخلطه بمادة "الراتينج" الصمغية وغيرها من مواد التصليب، كما تستعين أحيانا بالشعر وأجزاء من الحبل السري.

وقوبلت الفكرة ببعض الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى بعض المنتقدين أنها مثيرة للاشمئزاز، بينما يرى بعضهم الآخر أنها توصم الأمهات اللائي يرفضن الإرضاع الطبيعي.