حقيقة وفاة الفنان عبدالله بهمن في الكويت

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، شائعات عن وفاة الممثل الكويتي عبدالله بهمن في حادث سير، لكن سرعان ما خرجت مصادر مقربة ونفت الخبر جملة وتفصيلًا.

وفي وقت سابق، فاجأ الفنان الكويتي عبد الله بهمن متابعيه بزواجه للمرة الثالثة بالأمس، حيث نشر عبر حسابه على موقع انستجرام، صورة له من عقد قرانه المفاجئ.

وعلق عبد الله بهمن على الصورة قائلًا: "ومن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.. الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني واسأل الله التوفيق لي ولكم...دعواتكم".

وتلقى الفنان الكويتي التهاني من متابعيه وأصدقائه، وعدد من مشاهير الوسط الفني، ومنهم شيماء علي وهند البلوشي وأخرين، الذين تمنوا له السعادة في حياته الجديدة.

عبدالله بهمن هو خريج "المعهد العالي للفنون المسرحية" بدأ حياته الفنية من خلال المسرح الشبابي، أعلن بنهاية العام 2012 زواجه من الممثلة هنادي الكندري إلا أنه انفصل عنها ثم تزوّج من فتاة من خارج الوسط الفني عام 2015، إلا أنه انفصل عنها،في يونيو 2019 أعلن زواجه للمرة الثالثة.