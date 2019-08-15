شاهد: ظهور مثير للفنانة زينة بعد خلافها مع أحمد عز

نشرت الفنانة المصرية زينة، صورا مثيرة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بـ الهوت شورت وهي جالسة على الشاطئ خلال أجازتها الصيفية.

وأعربت زينة في تعليقها على الصور، عن اشتياقها لمتابعيها عبر انستجرام، إذ اختفت خلال الأيام الماضية بعد الخناقة والتشاجر بالأيدي الذي حدث بينها وبين غريمها الفنان أحمد عز بمساعدة شقيقتها.

وشهد أحد المطاعم الشهيرة بالساحل الشمالي، قبل يومين مشاجرة بين زينة وشقيقتها (نسرين رضا) من جهة وأحمد عز من جهة أخرى، بعد صدفة جمعت بين الثلاثي ترتب عليها التراشق بالألفاظ والتشابك بالأيدي.

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وبدأت المشاجرة في مطعم الفندق وانتهت بتحرير محاضر في قسم الشرطة ولا تزال تحريات المباحث والتحقيق في المحاضر المقدمة ساريًا حتى الآن.

تنويه: الصورة المرفقة مقتطعة حفاظًا على أدبيات النشر