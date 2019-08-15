شاهد: مايا دياب تثير جدلا واسعا بسبب كليبها الأخير

طرحت المطربة اللبنانية مايا دياب فيديو كليب جديد بعنوان "يابا"، وهو من كلمات مؤمن راجح ولحن وتوزيع مودى منير وإخراج christelle youness.

وانتقد جمهور مايا دياب الأغنية على صفحتها الرسمية على "انستجرام"، بعد سؤالها "خبرونى حبيتو فكرة الكليب؟”، وجاءت التعليقات كالتالى "أسوء شيئ شفته بحياتى" "سخيف زيك بضبط" "مو حلو" وغيرها من التعليقات.





وكانت آخر أعمال مايا دياب اغنيه "خسرنا بعض" مع الفنان زياد برجي، كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي،وإخراج كامل طانيوس.

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يذكر أن متابعين مايا دياب على إنستجرام يزيد عن 7 مليون متابع، وهى تكاد تكون المرة الأولى التى تنال فيها مايا هذا الهجوم والإنتقاد اللاذع، أما تعليقات موقع "يوتيوب" فجاءت مغايرة لتعليقات "إنستجرام" وأغلبها كان بالمدح فى كليب مايا.