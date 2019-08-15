حقيقة وفاة الفنان محمد عبده بسبب وعكة صحية مفاجئة

أوردت وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس نبأ يفيد بوفاة فنان العرب محمد عبدو بعد تعرضه لوعكة صحية ونقل على اثرها لاحد المشافي السعودية.

ولم تتأكد بعد أنباء وفاة الفنان محمد عبده بسبب وعكة صحية، حيث سنورد لكم المعلومات المؤكدة فور نشرها على وسائل الاعلام الرسمية أو المنصات الخاصة بالفنان محمد عبده.

الفنان محمد عبده يبلغ من العمر 70 عاما، مغنٍّ سعودي ولد في محافظة الدرب في منطقة جازان جنوب السعودية، وقدم الكثير من الاعمال الفنية التي نالت اعجاب الجمهور العربي.

ويعتبر الفنان محمد عبده من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث. معروف بلقب "فنان العرب" ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية.