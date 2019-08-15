شاهد: الفلسطينية روان عليان تطلق أغنية "انا عندي حبيب"

طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز، حصرياً عبر قناتها على اليوتيوب، فيديو كليب أغنية الفنانة الفلسطينية روان عليان "انا عندي حبيب".

وجاء تعاون لايف ستايلز ستوديوز مع نجمة "آراب أيدول" روان عليان، ضمن سياسة دعم المواهب في الوطن العربي من مختلف الجنسيات العربية.

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أغنية "انا عندي حبيب" باللهجة المصرية، ومن كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع سوات ايدوغان، وتم تسجيلها في مدينة اسطنبول التركية، كما حمل الكليب توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره قبل أسابيع في لبنان.

وفي وقت سابق، أطلت الفنانة روان عليان بجلسة تصوير مبهرة بدت فيها في غاية الجمال والأناقة، كما اختارت لهذه الإطلالة زياً باللون الابيض.

وأسرت الفنانة الفلسطينية قلوب المتابعين الذين انهالوا بالتعليق مثنيين على تألقها ورقيها في الصور التي قامت بنشرها على حسابها على انستغرام.