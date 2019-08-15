تراند اليوم : افقد عذرية خطيبته واتصل بوالدها ليخبره بالواقعة

افقد عذرية خطيبته واتصل بوالدها ليخبره بالواقعة

افقد عذرية خطيبته : تقدم شاب من منطقة المرج بالقاهرة الكبرى لخطبة فتاة .

وعندما دخل لمنزل الفتاة وطلب يدها من والدها فقام والدها برفضة بدون مقدمات ولا تفاصيل قائلا له ” ماعنديش بنات للزواج ”

فخرج الشاب من عند حبيبته غاضبا وقرر الانتقام من والدها انتقاما شديدا على طريقة افلام الانتقام.

وفى صباح اليوم التالى قابل حبيبتة خارج المنزل فسألها عن سبب رفض والدها له .

فاجابت من اجل سمعتك الغير طيبة بالمنطقة .

وكان والد العروس قد رفض الشاب لسوء سمعته من قتل ونهب ومخدرات ومشاجرات بشكل يومى فى المنطقة التى يعرف الجميع بعضهم البعض فيها.

اغتصاب

فلما سمع الشاب ماقالته حبيبته قرر وضع خطة محكمة لخطفها .

وفى اليوم التالى كما هى تتعود الخروج لشراء بعض الحاجات فوجئت بمن يخطفها واضعا يدة على فمها حتى لاتستغيث باحد وحدث ذلك فى وضح النهار واخذها الى شقته وقرر اغتصاب الفتاة وجردها على الفور من ملابسها وقام بهتك عرضها وفض غشاء الب وكان الشاب قد اتصل بوالد حبيبته وابلغة انه اغتصب ابنته ليتزوج منها وطلب منه الكتمان ولا مفر من الزواج

هتك عرض

وعندما عادت الفتاة الى المنزل وعلم والدها بما حدث لابنته على الفور توجه للشرطة وابلغ الشرطة بكل ماحدث وعلى الفور قامت الشرطة بالقبض عليه، وتم حبسة 4 ايام على ذمة التحقيق وتم عرض الفتاة على الطب الشرعى.

افقد عذرية خطيبته

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هتك عرض

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