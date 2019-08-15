شاهد ظهور لأول مرة لنجل اللبنانية نادين نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، فيديو على إحدى حساباتها الشخصية في تطبيق الإنستغرام، يظهر فيه نجلها جوڤاني لأول مرة.

وقد ظهر في الفيديو، الفنانة نادين نجيم وهي تحمل ابنها جوفاني وترقص معه، وبدت ملامح وجهه واضحة لأول مرة، بعدما اعتادت نشر صوره دون إظهار وجهه.

وعلقت نادين على الفيديو عبر الإنستجرام كاتبة: "يؤبرني الله يحميك حبيبي جوڤاني".

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من جهتهم، علق المتابعون على الفيديو، أن ابن نادين أشقر لوالده المهندس هادي أسمر، ويشبهه بنحو كبير أكثر من شبهه والدته.

ويذكر أن نادين، دخلت مجال التمثيل في عام 2009 للمشاركة في مسلسل خطوة حب، وتزوجت من المهندس اللبناني هادي الأسمرفي 2012 ، رزقت منه بولدين هما هافن وجيوفاني .

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