شاهد: فيديو سيرين عبد النور في ملهى ليلي وتقبل نورة العميري

تداول مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، مقطع فيديو قصير للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، ظهرت فيه ترقص داخل ملهى ليلي، بصحبة الفنانة الكويتية نورة العميري.

وارتدت سيرين عبد النور في الفيديو ملابس صيفية قصيرة، وظهرت تصفق وترقص وتمرح في الملهى، وتتعالى الصيحات بجوارها، وفي نهاية الفيديو، حرصت على احتضان نورة العميري، وتقبيلها.

وعلى الرغم من تصوير فيديو سيرين عبد النور داخل الملهى الليلي، إلا أنه لم يشهد أجواءً صاخبة، حيث اتسم بالسعادة والمرح فقط.

يشار إلى أن الفنانة سيرين عبد النور شاركت خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "الهيبة"، مع الفنان السوري تيم حسن، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وسيرين عبد النور هي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، اشتهرت المغنية سيرين في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004 بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

ولدت سيرين في عبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، درست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.