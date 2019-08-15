شاهد: صور نادرة للنجمة جينيفر لورانس في عيد ميلادها

فاجأت النجمة العالمية جينيفر لورانس جمهورها من كل أنحاء العالم، بعيد ميلادها الـ29، والتي تعد واحدة من أبرز جميلات هوليود على الساحة، كما أنها لم تكتف بهذا الجمال والجاذبية فحسب وإنما أثبتت موهبتها على مدار السنوات الأخيرة بفضل الأفلام التي شاركت فيها والأدوار التي لعبتها حتي صارت من أهم النجمات حول العالم مع كل عمل تلعب بطولته.

ويحتفل جمهور النجمة العالمية جينيفر لورانس من كل أنحاء العالم، بعيد ميلادها الـ29، والتي تعد واحدة من أبرز جميلات هوليود على الساحة، كما أنها لم تكتف بهذا الجمال والجاذبية فحسب وإنما أثبتت موهبتها على مدار السنوات الأخيرة بفضل الأفلام التي شاركت فيها والأدوار التي لعبتها حتي صارت من أهم النجمات حول العالم مع كل عمل تلعب بطولته.

جينيفر لورانس هي ممثلة أميركية حققت أفلامها أكثر من 5.7 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وكانت الممثلة الأعلى أجرا في العالم في عامي 2015 و2016.

وظهرت في قائمة تايم 100 للأشخاص الأكثر تأثيرا في العالم في عام 2013، وفي قائمة مجلة فوربس لأقوى المشاهير في 2014 و2016.