جدل عقب إصدار أغنية تركية مشابهة لكليب نانسي

أثير جدل بعد إطلاق فنانة تركية أغنيتها الجديدة Bi Yere de Yaz، عبر منصة اليوتيوب، حيث رأي البعض أن فكرة الأغنية مأخوذة من فيديو كليب للفنانة اللبنانية نانسي عجرم في أغنيتها " ماتيجي هنا".

وتظهر في الأغنية التركية لجديدة للفنانة شيكال Çağla ، كـ بائعة في سوق الخضار، حيث حققت مشاهدات أكثر من مليوني ونصف مشاهدة لدى الجهور على موقع اليوتيوب.

وعلق الشعب التركي بغضب على فيديو الكليب، وكشف أن فكرة الفيديو مسروقة من كليب أغنية ماتيجي هنا للفنانة نانسي عجرم، عقب انتشار الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لموقع LBC

ويذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لم تعلق حتى هذه اللحظة، حيث أطلقت كليب أغنية ما تيجي هنا عام 2014، و نجحت هذه الأغنية كثيرا كما كانت الأغنية الصاروخية للألبوم وكما تخطى عدد المليون مشاهد في يومين وكان من إخراج جو بو عيد.