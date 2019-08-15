شاهد شبيه محمد صلاح في دولة الكويت

نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب كويتي يشبه الرياضي المصري محمد صلاح، حيث انتشر الفيديو بشكل واسع وأثير ضجة من قبل المتابعين.

ويظهر خلال الفيديو، شبيه المصري محمد صلاح، وهو يعمل في أحد مسالخ في دولة الكويت خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وعلق المتابعين، "شبيه محمد صلاح في مسلخ بالكويت، سبحان الله يخلق من الشبه 40"، وحيث قال الآخر :" هذا محمد صلاح أو شبيه له؟" ، وفقاً لموقع CNN

ويذكر أن محمد صلاح ، هو مصري و لاعب كرة قدم دولي، يلعب في مركز الجناح الأيمن مع نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، و يعد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، ويستعد لخوض مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي في تركيا.