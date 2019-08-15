تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية الكويتية فجر السعيد

تواصل الإعلامية الكويتية فجر السعيد مرحلة التعافي والشفاء في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس ، في وقت ما زال الغموض يلف الحالة الصحية للإعلامية الكويتية ، حيث نشرت المطربة الإماراتية أحلام تغريده أمس الاربعاء، كشفت فيها آخر تفاصيل الحالة الصحية للاعلامية فجر السعيد.

وأجرت فجر السعيد عملية تحويل مسار في مستشفى بالكويت، قبل أن يصيبها تسريب من العملية، أدى إلى تسمم حاد في الدم.

وكتبت أحلام في التغريدة: ”استودعتك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه ما راح أتأخر عليچ يا بعد عمري، إلى أبها البهية، فجر دائمًا أجدك جنبي تحتضنيني وهالصورة من وجودك جنبي بحفلي في الرياض“.

ومنذ الازمة الصحية التي تعرضت لها المذيعة فجر السعيد بسبب خطأ طبي، تواصل صديقتها الكويتية مي العيدان التحدث عنها والدعاء لها بالشفاء والتعبير عن حزنها واشتياقها لها من خلال صفحتها على تطبيق انستغرام.