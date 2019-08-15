تراند اليوم : مجددا: "اسرائيل" تستولي على 13 مليون شيكل من الأموال الفلسطينية

القدس المحتلة / الخليج 365

أفادت مصادر عبرية اليوم الخميس، بأن "إسرائيل" قررت الاستيلاء على ما يقارب من 13 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة "معاريف"، إن وزارة المالية الإسرائيلية قررت تحويل مبلغ وقدره 12,7 مليون شيكل، الى مكتب الأتعاب "الإسرائيلي"، في أعقاب قرار صدر عن المحكمة الاحتلال في مدينة القدس، وذلك فيما يتعلق بملفات مقدمه ضد السلطة الفلسطينية .

وحسب الصحيفة، فسيتم توزيع المبلغ المستقطع لصالح قضايا مفتوحه ضد السلطة الفلسطينية من قبل سكان من الضفة المحتلة يحملون الجنسية "الإسرائيلية"، وقامت السلطة الفلسطينية باعتقالهم بسبب تعاملهم مع "إسرائيل".