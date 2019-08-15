شاهد: نكتة بايخة لـ أصالة تقترب من تحقيق 4 مليون مشاهدة

تخطت أغنية نكتة بايخة للفنانة السورية أصالة نصري، 3 مليون ونصف مشاهدة، منذ أن تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد مرور أسبوع واحد فقط من طرح الكليب الخاص بالأغنية.

والأغنية من غناء الفنانة السورية أصالة نصري، ومن كلمات عبد الحميد الحباك ومن ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع فهد.

سطع نجمها منذ صغرها حيث بدأت الغناء وهي في الرابعة بالإعلانات على شاشة التلفزيون السوري ومن أشهر أعمال طفولتها هو غناء مقدمة المسلسل الكرتوني حكايات عالمية ، بالإضافة إلى أنها غنت الأناشيد وغنت للأطفال في المناسبات الوطنية السورية.

ورعاها والدها مصطفى نصري في هذا المجال توفي والدها في عام 1986 وكان لوفاته أثر كبير على حياتها، فتوقفت عن الغناء لمدة ثلاث سنوات وكانت بمثابة الأب الروحي لإخوتها الصغار ريم وأماني وأنس وأيهم والمسؤولة عنهم.