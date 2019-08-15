الفنان الكويتي عبدالكريم عبد القادر يرد على شائعة وفاته؟

تداول مواقع تواصل الاجتماعي، إشاعة وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر، وأنه قد تعرض لحادث سير، ونقل على أثره لمستشفى الاميري في الكويت.

وصرح الفنان عبدالكريم الملقب بالصوت الجريح، لنفي خبر وفاته ومطمئناً كل جمهوره ومحبيه، قائلاً :" أولاً، وقبل كل شيء، أنا إنسان مؤمن بأن الأعمار في يد الله سبحانه وتعالى، لكنني ما زلت إلى اليوم بحمد الله أتمتع بالصحة الجيدة والعافية، لذا أود من خلال جريدتكم الغراء أن أنفي كل ما انتشر من كلام عن وفاتي".

واعتبر تلك الإشاعة أمر مؤسف ومؤلم لنفسه ولمن حوله، ووصل ألم انتشار الإشاعة لجميع أفراد العائلة وكل جمهوره، ومؤكداً :" منذ أن استيقظت في الصباح وهاتفي لم يتوقف عن الرنين، فالجميع يريد أن يتأكد مما أشاعه بعض ضعاف النفوس".

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وأكمل عبدالقادر قوله: «في هذه الإشاعة كان هناك جانب أسعدني كثيراً، أنني وجدت هاشتاق باسمي تصدّر القائمة، ليصبح الرقم واحد، وغرّد الجميع في محبتي، مسترجعين في الوقت ذاته باقة من أغانيّ القديمة التي ما زالت راسخة في أذهانهم ومرتبطة بذكرياتهم مع تطرقهم إلى مشواري الغنائي الذي أعطيت فيه الكثير لأحصد اليوم. لذلك، أنا على قناعة تامة بأن ما أوصل الهاشتاق إلى التصدر هو محبة الناس لي (الله لا يحرمني منهم)

وطالب الفنان الكويتي عبدالكريم، التحري والتأكد من كل معلومة قد نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لموقع الرأي.

ويذكر أن عبدالكريم عبدالقادر، فنان يبلغ من العمر 74 عاما وهو مغن كويتي بشكل خاص وخليجي بشكل عام لقب بالصوت الجريح في عام 1988 بعد أغنيته المشهورة "أجر الصوت".