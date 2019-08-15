شاهد: شاب يلقي سيارة BMW لهذا السبب؟

أوضحت صحيفة أمريكية، ان شاب هندي قرر رمي سيارته من نوع بي أم دبليو BMW في النهر، وقد كان والده قد أهداه بمناسبة ذكرى عيد ميلاده.

ويذكر أن الشاب يلق سيارته في النهر بعد حالة من الغضب أصيب بها عندما قدم له والده السيارة كهدية، حيث أن الشاب كان يريد سيارة من نوع جاغوار.

ويبلغ سعر سيارة بي أم دبليو 70 ألف دولار، وغرقت في النهر بعد دقائق من دفعها، وفقاً لموقع سبوتنيك.

ويشار الى أن الفارق بين سيارة بي ام دبليو الألمانية وسيارة جاغوار البريطانية مايقارب 20 ألف يورو، ولكن حالة الغضب التي أصيب بها أعمى الشاب فقرر إلقاها.