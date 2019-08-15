شاهد: حضور جماهيري ضخم بحفل محمد عساف في بغداد

أحيا الفنان الفلسطيني محمد عساف أولى حفلاته الغنائية في العاصمة العراقية بغداد في رابع أيام عيد الاضحى المبارك في نادي اليرموك الترفيهي.

واستقبل عساف جمهوره الكبير الذي اكتظت بهم قاعة الحفل بصوته العذب، بعد أن حجز مكانا خاصا في قلوب محبيه في العراق خصوصا بعد أن قدم الأغنية ذات الجماهيرية والأكثر استماعا " مكانك خالي " التي قدمها باللهجة العراقية لتكون ذات الأغنية أولى الأغنيات التي قدمها بهذا الحفل الفني الكبير، وسط تفاعل الحضور وإعجابهم بصوت فنان الجماهير العربية محمد عساف.

كما قدم عساف، وفق ما وصل "سوا"، مجموعة من ابرز أعماله الغنائية منها : اغنية بصراحة فيما قام بغناء اغنية " لتشوفني تعبان " للفنان علي صابر وغنى للفنانة رحمة رياض اغنية " وعد مني " كما قدم عدد من الاغنيات باللهجة المصرية بالإضافة إلى عدد كبير من اغنياته التي حققت نجاحا عربيا كبيرا ، نظرا لبراعته وعذوبة صوته واختياره للأعمال التي تلامس قلوب محبيه ،

وقامت إدارة نادي اليرموك بتكريم الفنان محمد عساف على إحيائه هذا الحفل الفني في بغداد ، ليعبر عساف عن شكره وامتنانه بهذا التكريم ولإدارة النادي على الجهود الكبيرة التي بذلوها في هذا الحفل كما قدم الشكر للجمهور العراقي الذي حضر الحفل ومن لم يتمكن من الحضور مقدما بطاقة معايدة لهم جميعا بمناسبة عيد الاضحى المبارك .

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ويسعى عساف خلال احيائه لحفلاته الغنائية التنوع في برنامجه الفني، والذي يحرص دائما على تقديم الأعمال التي ترتقي بالذائقة الفنية لهذه الجماهير العاشقة لصوت عندليب فلسطين الفنان محمد عساف .

يشار إلى أن الجمهور الفلسطيني على موعد مع الفنان محمد عساف بأضخم الحفلات الغنائية في مدينة روابي في فلسطين يوم 23 آب الحالي ، حيث يتسع مسرح روابي أكثر 15 ألف نسمة ، كما يستعد الفنان محمد عساف لجولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية سيتم الإعلان عن مواعيد تلك الحفلات خلال الفترة القادمة.

يذكر ان الفنان محمد عساف قام بتسجيل تيتر مسلسل جديد سوف يعرض على شاشة " mbc" عروس بيروت وهو من كلمات نزار فرنسيس وألحان وتوزيع ميشال فاضل.