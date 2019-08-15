شاهد: نضال الاحمدية تكشف المستور عن وائل كفوري

خرجت الإعلامية اللبنانية نضال الاحمدية عبر صفحتها الخاصة على انستغرام في فيديو تدعو فيه الفنان وائل كفوري للحديث عن مجريات ما يحدث حول قضية طلاقه من أنجيلا بشارة.

وطالبت الاحمدية بأن يتم الكشف عن كافة ما يتعرض له وائل كفوري من طليقته والمحامي الخاص بها ومصير طفلتيه ميشال وميلانا بعد فشل التسوية مع طليقته مؤخراً.

كانت الأحمدية قد توعدت بكشف تفاصيل مهمةٍ بعلاقة وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة، واتهمت الأخيرة بأنها ارتكبت جريمة أخلاقية يعاقب عليها القانون بسبب نشرها للمحادثة، متابعًة أنها سترد على "من يسمون أنفسهم جمعيات حقوقية"، وقالت: "سأرد عليكم".