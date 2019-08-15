تفاصيل صادمة حول حفل جينيفر لوبيز في مصر

أشعلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز حفلها الذي أقيم في مدينة العلمين في مصر، حيث تجاوزت الأرقام الأولية لمعدل الضرائب المليوني جنيه.

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، إن حفل الفنانة العالمية ​جينيفر لوبيز​ في مدينة العلمين حقق رقماً قياسيًّا من حيث الإيرادات والحضور، حيث أظهرت الأرقام الأولية لمعدل الضرائب عن الحفل إلى أنها تزيد عن مليونى جنيه ولا تزال التسويات جارية مع الشركة المنظمة.

ويشار إلى أن عدد حضور حفل جينيفر لوبيز قد تجاوز عددهم (60) ألف مشاهد، رغم ارتفاع كبير في قيمة التذاكر والتي تراوحت ما بين 2000 وبين 4500 جنيه، وفق موقع الفن.

ويذكر بأن المحامي المصري سمير صبري قد تقدم ببلاغ على خلفية التوقيت غير المناسب لتنظيم حفل جينيفر لوبيز في مدينة العلمين نظراً لحادث التفجير الذي وقع خلال الأيام الماضية في القاهرة وراح ضحيته العشرات من المواطنين بالقرب من معهد الأورام.