فتاة تعانق كاظم الساهر أثناء غنائية على المسرح 

أقدمت فتاة على اقتحام مسرح الغناء حينما كانت القصير كاظم السهر يغني في حفل بمدينة اسطنبول التركية ، حيث انقضت عليه من الخلف وأمسكته بعنقه ، الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين من تصرف الفتاة الا ان الفنان العراقي ظل متماسكاً وتصرف بهدوء تام مع الفتاة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وتوتير فيديو الفتاة على نطاق واسع يوم أمس، حيث عبر كثيرون عن صدمتهم من تصرفها حيث أنها هجمت على القيصر في لحظة اندماجه في الغناء، فيما أشاد آخرون بردة فعل كاظم تجاه الفتاة رغم انزعاجه من تصرفها.

واقتحمت معجبة بالفنان العراقي كاظم الساهر، المسرح خلال غنائه في الحفل الذي أحياه في إسطنبول، وانقضت عليه من الخلف وأمسكت بعنقه، الأمر الذي أصابه بالصدمة والرعب، حيث حاول إبعادها، خصوصاً أنه كان مندمجاً بغناء مقطع من أغنية "الحب المستحيل"، ولم يشاهدها عندما كانت تقترب من المسرح.