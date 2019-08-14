شاهد: إلقاء مريض بالإيدز خارج مستشفى مصري

أثارت حادثة إلقاء مريض مصاب بالايدز خارج مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية في مصر، جدلًا واسعًا وسجالًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت أغلب التعليقات ضد واقعة إلقاء المريض بهذا الشكل، ووصف الحادث بالأمر المؤسف، رآى آخرون أن هذا التصرف هو الأفضل حتى لا تنتقل العدوى إلى غيره من المرضى.

وأظهرت الصور قيام عدد من العاملين بالمستشفى بحمل المريض من يديه وقدميه، وإلقائه خارج مبنى المستشفى في مشهد أثار حفيظة كثير من المواطنين خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر من داخل المستشفى إنّ "المريض كان مدمنًا للمخدرات، وقام بافتراش أرض المستشفى، بعد رفضه لقرار أطباء الاستقبال بنقله لمستشفى حميات كفر الزيات، بعد أن تم إجراء تحليل مبدئي له، وتبين إصابته بمرض الإيذر".