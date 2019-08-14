فنانة مصرية تحذف صورة جريئة من انستقرام

أجبر بعض نشطاء موقع "إنستغرام" الفنانة المصرية منة فضالي على حذف صورتها بالمايوه، والتي نشرتها خلال الساعات الماضية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت لهجوم شرس.

واستقبل الجمهور الصورة الجريئة التي نشرتها فضالي بسيل من الهجوم، سرعان ما تحول لمشادات بين مؤيدين ومعارضين للفنانة المصرية على ظهورها بالبكيني.

ونشرت منة فضالي عبر حسابها على "إنستغرام" صورة جريئة بالمايوه أثناء تواجدها على أحد الشواطئ في الساحل الشمالي لقضاء إجازة الصيف وعيد الأضحى.

وقالت منة فضالي في تصريح صحفي إنها تعتبر نشر صورها أمرًا شخصيًا، حتى عندما نشرت هذه الصورة كانت ترى أنها حريتها، لكنها قامت بحذفها بسبب المشادات بين الجمهور، بدليل أنها حذفتها من ”إنستغرام“ فقط الذي شهد المشادات وأبقتها على بقية حساباتها.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن الفنان أصبح مقيدًا في حياته الشخصية بسبب المتابعين من الجمهور، موضحة أنها دائمًا تنشر صورها وتتلقى ردود فعل جيدة، لكن هذه المرة كانت الهجمة قوية وصلت حد الاشتباك بين المتابعين.