تفاصيل وفاة الامير عبدالرحمن السديري في السعودية

أفادت مصادر إعلامية وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء السابع من أغسطس 2019، في خبر وفاة الامير عبدالرحمن السديري في المملكة السعودية، حيث نعاه العشرات من المتابعين خلال الساعات القليلة المنقضية.

وكتب المحامي مانع بن خرصان عبر تويتر : "انتقل الى رحمة الله تعالى معالي الوالد الامير عبدالرحمن بن عبدالله السديري رحمه الله واسكنه فسيح جناته والعزاء الى كافة العائلة الكريمة".

فيما قال أحمد أسعد خليل : "عظم الله أجرنا في الفقيد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله السديري أمير المدينة المنورة السابق رحمه الله وغفر له، عزائنا لأسرته ولأهل المدينة جميعا، هو من خيرة أصدقاء والدي رحمها الله".

وفي سياقٍ متصل، نعى موقع أسرة السديري الرسمي باسم كافة أفراد الأسرةالفقيد الامير عبدالرحمن بن عبدالله السديري الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

Advertisements

وبحسب موقع العائلة، فإنه سيصلي على الأمير عبدالرحمن السديري، غدا الخميس ٧-١٢-١٤٤٠هـ بعد صلاة العصر في المسجد النبوي، فيما سيجري دفنه بالبقيع ويتقبل العزاء بقصره في المدينه.

الأمير عبد الرحمن بن عبد الرحمن السديري، يبلغ من العمر 82 سنة، وهو ينتمي إلى السدارى من البدارين من الدواسر والسدارى أمراء بلدة الغاط في سدير منذ ما يزيد عن أربعة قرون ولا تزال موطن عائلة السديري حتى الوقت الراهن.

وتقلد الامير عبد الرحمن السديري العديد من المناصب المهمة، أبرزها : "مدير مكتب بإمارة منطقة الباحة - مساعد رئيس ديوان بإمارة منطقة المدينة المنورة - كلف بالقيام بعمل وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة ورئيس ديوان الأمارة بالأمر رقم 2943 في 6/7/1387هـ - سكرتير عام ومترجم بإمارة منطقة المدينة المنورة - أمير مهد الذهب من عام 1392هـ حتى 1416هـ".