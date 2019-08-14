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تراند اليوم : هيفا وهبي عادت بأقل من 24 ساعة

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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اختفى حساب الفنانة اللبنانية هيفا وهبي من الـ Instagram، بعد عطل تقني مفاجيء، وقالت: (بينما استمتع بمتابعة ردود فعل آخر حفلاتي في السويد عبر حسابي، تعرض الحساب لعطل تقني، تواصلنا مع المسؤولين لإصلاح المشكلة وإعادة الحساب مجددا دون أن نفقد أي من محتواه).

اقرأ: هيفا وهبي تعلن سبب اختفائها

استرجعت حسابها بعد أقل من 24 ساعة، وتمكن فريقها أو مكتبها الإعلامي التواصل مع إدارة الإنستغرام التي أعادت صفحتها بشكل سريع لأن حسابها موثق ويضم الملايين.

هيفا كانت حققت نجاحًا كبيرًا في حفلها في السويد والذي حضره أكثر من 50 ألف شخص.

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