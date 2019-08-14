وفاة جميل عزيز مهندس الصوت المصري الشهير

توفي اليوم الأربعاء في مصر مهندس الصوت المصري الشهير جميل عزيز بعد صراع طويل مع مرض السرطان والذي يعتبر من الوجوه المعروفة في السينما والدراما المصريتين.

وأعلنت صفاء الليثي النقادة السينمائية المصرية، وفاة مهندس الصوت المصري الشهير، ​جميل عزيز​، بعد صراع مضني مع مرض السرطان الخبيث.

وحدد أهله موعد الجنازة ومكان الصلاة على الجثمان، اليوم، في كنيسة مار جرجس في شارع الزهار بالجلاء.

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وشارك جميل عزيز كعضو لجنة تحكيم فى مشروعات تخرج طلبة المعهد العالي للسينما وكذلك فى مسابقات جمعية الفيلم. قام بتسجيل الصوت وعمل المكساج لمئات من الأفلام التسجيلية الروائية القصيرة ولمئات من الافلام الروائية الطويلة ومن أهمها الثأر إخراج محمد خان 1980 أهل القمة إخراج على بدرخان 1981 المشبوه إخراج سمير سيف 1981 الطاووس إخراج كمال الشيخ 1982 العار إخراج على عبد الخالق 1982 البداية إخراج صلاح ابو سيف 1986 أبناء وقتلة إخراج عاطف الطيب 1987 يوم مر .. يوم حلو إخراج خيرى بشارة 1988 الكيتكات إخراج داود عبد السيد 1991.

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وجميل عزيز، من الوجوه المعروفة في السينما والدراما المصريتين، فقد تسلم منصب مهندس للصوت، في أكثر من شركة للإنتاج السينمائي والدرامي، كان آخرها في الشركة المصرية لمدينة الإنتاج ال​إعلام​ي في جهاز السينما ، كذلك، ولخبرته في هذا المجال، شارك كعضو في لجنات للتحكيم في مسابقات الهواة، وحفلات تكريم الممثلين.