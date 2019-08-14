شاهد الفنانة سما المصري تشارك بمسيرة للمثليين في هولندا

شاركت الفنانة المصرية سما المصري في مسيرة للمثليين في هولندا ، حيث نشرت على حسابها عبر انستغرام مقطع فيديو لها خلال مشاركتها في المسيرة وسط استغراب واندهاش متابعيها.

وأشارت سما المصري إلى أنها شاركت بالمسيرة على اعتبار أنها حفل زفاف، ولكنها تفاجأت بأنها مسيرة للمثليين.

وقالت المصري: "فجأة وأنا ماشية كده في شوارع هولندا لقيت زفة كده شبه زفة العروسة عندنا وكنت لوحدي ورحت وقفت واتفرجت عادي زي عندنا في مصر ورقصت وهيصت وفرفشت.. فرح بأه وبعد كده اكتشف يا سادة إنها مسيره للمثليين واتصدمت بس الحمد لله ما مشتش وراهم قعدت أصور بس".

ولا ينص القانون المصري على معاقبة المثليين، لكن السلطات القضائية درجت على اتهامهم بارتكاب جرائم "الفجور وخدش الحياء العام"، التي يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.