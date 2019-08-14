تراند اليوم : القاصر التى تم اغتصابها جنسيا من الكبار تعترف على الجميع امام المحكمة

القاصر التى تم اغتصابها جنسيا من الكبار تعترف على الجميع امام المحكمة

الفتاة الامريكية القاصر التى اغتصبها مجموعة من رجالات الدولة الكبار وكان قد اجبرها الملياردير الامريكى الكبير ” جيفري ابستين” على ممارسة الجنس مع امير دولة عربية ورئيس دولة ورئيس سلسلة للفنادق هناك .

وعندما اعلنت الفتاة انها ستعترف على الجميع ، قام اولهم والذى كان السبب فى كل الجرائم الجنسية التى ارتكبت فى حق الفتاة القاصر ” جيفري ابستين” قد اقام بالانتحار فى ظروف غامضة منذ ايام.

وعندما اعلنت الفتاة انها ستعترف على الجميع ، قام اولهم والذى كان السبب فى كل الجرائم الجنسية التى ارتكبت فى حق الفتاة القاصر ” جيفري ابستين” قد اقام بالانتحار فى ظروف غامضة منذ ايام.

وكانت وثائق هامة باحدى المحاكم الامريكية قد اظهرت واعلنت عن اسماء مسؤولين كبار بالدولة من بين هؤلاء ” رئيس دولة” واخر” أمير” وسلسلة من المشتبه بهم فى جريمة الاعتداء الجنسى على مجموعة من الفتيات القاصرات ، فى واحدة هى من ابشع الجرائم الجنسية والوحشية وكانت المحكمة قد ذكرت من بينهم المتهم الاول فى القضية والرئيسى رجل الاعمال الملياردير جيفرى ابستن ، والذى قام بالانتحار بعد اعلان المحكمة بـ 24 ساعة .

ووفق مجلة” فانيتى فير الامريكية ان الوثائق قد كشفت عن اسماء اخرى كانت قد تورطت فى جريمة الاعتداء الجنسى على قاصرات من هؤلاء”

البروفسور “مارتن منسكي” من معهد ماساتشوستس، و”جورج ميتشل” سيناتور سابق، و”جان لوك برونيل” مؤسس وكالة MC2 لعارضات أزياء فضلا عن “آلان ديرشويتز” أستاذ القانون في جامعة هارفارد، وآخرين.

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