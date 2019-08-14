تراند اليوم : منى فاروق بطلة فيديوهات خالد يوسف الاباحية تتحدى النقابة وتعود للتمثيل

منى فاروق بعد فضيحتها على جميع المواقع والصحف والمجلات فى فيديوت الجنس الجماعى هى وصديقتها شيماء الحاج مع المخرج الاباحى الهارب من البلاد .

وكانت قد تم التحقيق معها قانونيا فى تهمة نشر الفسق وشوهدت فيديوهاتها مع خالد يوسف وهى بدون ملابس ويمارس معها الجنس .

وفى تحدى كبير لقرارات نقابة الممثلين التى منعتهما من التمثيل الا بعد موافقة النقابة .

شوهدت منى فاروق فى كواليس فيلم جديد تحت عنوان ” جبر الخواطر” تقوم منى فاروق ببطولة الفيلم مع الفنان محمود فارس .

حليمة بولند تتحدى منتقديها بصورة جريئة جدا

بمجرد ظهور منـى فاروق فى كواليس الفيلم وهناك حالة من الغضب الجماهيرى على نقابة الممثلين ومنى فاروق ، التى تعمل الان بعد الفضيحة بدون تصريح عمل من النقابة .

قد يهمك أيضا:

بالفيديو منـى زكى ووصلة رقص ساخنة مع جينيفر لوينز

Advertisements

مخرج مغربى يكرر تجربة خالد يوسف الاباحية مع الفنانات بالمغرب

شيماء الحاج بطلة افلام خالد يوسف الاباحية تعود فى العيد بفيديو جديد

ليلة فقدان رنا هويدى عذريتها على يد خالد يوسف

قسم خاص بصحيفة الساعة 25 للفضائح والجرائم

عزيزى القارىء لقد قمنا بتخصيص قسماًخاصاً لفضائح تحت عنوان ” فضيحة واشرار” يجمع كل الفضائح الجنسية والغير جنسية على مستوى العالم ولزيارة هذا القسم يرجى الضغط هنـــــا