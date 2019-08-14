شرطة إسرائيل تختطف طفلة نجمة بريطانية مشهورة

اختطفت شرطة إسرائيل طفلة النجمة البريطانية المشهورة جوزفين جيلان والتي كانت تتلقى الرعاية والعلاج مع صديق مقرب لها في إسرائيل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن سلطات رعاية الطفل في إسرائيل أصدرت قراراً بإبعاد طفلة الممثلة جوزفين جيلان التي تبلغ من العمر 8 أشهر عنها.

وجوزفين جيلان اشتهرت بدور ماريا في مسلسل Game of Thrones تركت طفلتها في رعاية صديق مقرب لها في تل أبيب لأنها كانت تعالج من اكتئاب ما بعد الولادة إلا أنها فوجئت بان الخدمة الاجتماعية خطفوا طفلتها ومنحوها لعائلة ثانية.

وحسب ما نقلته وسائل الإعلام ذهبت الممثلة البريطانية جوزفين جيلان إلى إسرائيل قبل ولادة طفلتها ووضعت ابنتها هناك لأنها تحمل الجنسية الإسرائيلية.

ونشرت الممثلة البريطانية المشهورة بياناً صحفياً طالبت فيه مساعدة السلطات الإسرائيلية لإرجاع طفلتها إذ أنه لا يسمح لها بزيارتها أو حتى رؤيتها ولا تعرف أين مصيرها.