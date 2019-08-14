تطورات في قضية طلاق أنجيلا بشارة من وائل كفوري

أعلنت مصادر فنية لبنانية، عن فشل التسوية بين الفنان اللبناني وائل كفوري وطليقته السيدة أنجيلا بشارة.

وقال أشرف الموسوي محامي السيدة بشارة، أن التسوية فشلت بين وائل وأنجيلا التي كان الثنائيّ بصددها خلال الفترة الماضية، مشددًا على أنّ اللجوء للقضاء أصبح هو الحلّ الوحيد.

وأضاف الموسوي في تصريح خاص لـ"فوشيا"، إنّ فشل التسوية جاء بسبب التمييع والمماطلة التي لجأ إليها وائل كفوري، خلال الفترة الماضية، موضحًا أنّه أضاع كل الفرص التي أُتيحت له.

وتابع "الموسوي": "وائل كفوري غير مكترث للوضع الذي وصلت إليه ابنتيه ميشال وميلانا، وغير مدرك لحجم الخسارة المعنوية التي ستلحق به".

ووجّه المحامي اللبنانيّ، اتهامًا مباشرًا للشّاعر والكاتب اللبنانيّ حبيب أبو أنطون، بأنّه السّبب في وصول التّسوية بين أنجيلا بشارة وطليقها وائل كفوري للفشل، مبررًا اتّهامه بأنّه "أبو أنطون" ليس وراءه سوى الانتقادات السّاخرة له ولموكّلته أنجيلا عبر "تويتر".

وأكّد "الموسوي" أنّه علم بأن وائل كفوري بصدد رفع دعوى قضائية ضدّ أنجيلا بشارة بجرم القدح والذّم، بسبب المشاركات التي قامت بها عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، لإجبارها ومنعها من التحدّث والظّهور العلنيّ.

وردًا على ذلك قال "الموسوي" إنّهم بصدد رفع دعوى قضائيّة ضد طليق موكّلته أنجيلا بشارة، للتّهرّب من الالتزامات المالية المفروضة عليه، والتزامه الأبويّ.

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وكان أشرف الموسوي، محامي أنجيلا بشارة، قد أعلن عن توصل الطّرفين إلى تسوية شاملة، وحرص وقتها على مخاطبة ابنتيهما "ميشال وميلانا"، قائلًا: "من أشرف الموسوي لبراعم الفنان وائل كفوري (ميشال وميلانا) أما بعد ما أقدمت عليه والدتكما أنجيلا ليس إنكسارًا أو اعتذرا بل تضحيًة وإيثارًا لأجل عيناكما ولأجل مستقبلكما".

وأضاف "الموسوي": "ولأجل والدكما صفحت وتسامحت وترفعت وانسحبت من سجالات وخطابات، مقتنعة (بأنكما زينة الحياة الدنيا)، وهي تجهد لإسعادكما".

واختتم رسالته قائلًا: "كل الفخر والاعتزاز لك إنجيلا وكل الاحترام لوائل الأب والفنان والمقدام".

وكانت أنجيلا بشارة قد تحدّثت للمرّة الأولى عن طليقها وائل كفوري علنًا، وفي منشورٍ عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، فكتبت: "الحياة بتنقلب بلحظة، بمكالمة هاتف، نتيجة تحاليل، خطوة خاطئة في الشارع، مقابلة شخص".

وأضافت: "كلمة، موقف، حيث لا قوتك ولا علمك ولا فهمك ولا أموالك ستنفعك أمام أي لحظة من هذه اللحظات، لا أحد يعرف ماذا تحمل معها اللحظات القادمة".

واستطردت أنجيلا بشارة: "لكني أعرف أنها ستكون لحظات السكينة والخير والمحبة والرضى. وأنا مقتنعة أن العائلة هي النفس وهي عائلة مقدسة، وائل فنان كبير وأب كبير، أنجيلا بشارة".

يُذكر أنّ وائل كفوري ارتبط بأنجيلا بشارة عام 2011، واستمرّ زواجهما نحو 8 أعوام، وأثمر عن ابنتين هما ميشيل وميلانا، وخلال تلك الفترة، أبعد وائل حياته الشّخصيّة عن الكاميرات، وحرص على منع نشر أيّ صورة لعائلته، إلا أنّه مع إعلان طلاقهما قبل شهور قليلة اشتعلت الصّراعات بينهما في ظلّ اتّهامات وجّهت إليه بعدم دفع النفقة لبناته ومصاريف طليقته، في ردّ فعل منه على رفض طليقته مشاهدته لطفلتيه.