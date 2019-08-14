هيفاء وهبي تكشف سر اغلاق حسابها على انستقرام

طمأنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عشاقها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن سادت بينهم حالة من القلق والغموض، إثر ملاحظتهم اختفاء حسابها على موقع "انستقرام" بشكل مفاجئ.

وغردت هيفاء وهبي على حسابها في تويتر بعد ساعات من هذا الحدث، لتكشف لجمهورها السر وراء اغلاق حسابها، مؤكدة ان السبب تقني ولم يكن مقصودا من قبلها. وفق "روتانا"

وقالت “هيفاء” في تغريدتها: “في الوقت الذي أستمتع فيه بمتابعة ردود الفعل على آخر حفلاتي بالسويد، عبر حسابي على إنستقرام، تعرض الحساب لعطل تقني، وتواصلنا مع المسؤولين لحل المشكلة، وإعادته مرة أخرى دون فقد أي من محتواه”.

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وتستعد هيفاء وهبي حاليا لفيملها الجديد، المقرر أن تبدأ تصويره في نهاية شهر أغسطس الجاري، ويحمل اسما مبدئيا هو “عقدة الخواجة”، كما علمت “روتانا.نت” من مصدر مقرب من “هيفاء”، أنه عُرض عليها خلال الفترة الماضية، سيناريو لمسلسل جديد، يمكن أن تنافس به في الماراثون الرمضاني المقبل.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السيناريو الجديد، لعمل عربي وليس مصريًا، وأن هيفاء لم تبدِ رأيها النهائي بشأنه، حتى كتابة هذه السطور.

يذكر أن هيفاء وهبي أحيت حفلا ناجحا في السويد، خلال أيام عيد الأضحى، وهو الحفل الأول لها بعد انفصالها عن مدير أعمالها محمد وزيري، عقب فترة عملا فيها معًا، استمرت لمدة 4 أعوام.