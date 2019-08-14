حقيقة اعتزال الفنان كاظم الساهر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية حالة من الحزن الشديد إثر بعض التلميحات التي أشارت إلى اعتزال النجم العراقي كاظم الساهر، خاصة بعد حديثه عن رغبته بقضاء اجازة في الفترة المقبلة.

ونفت مصادر مقربة من الساهر الأخبار التي تتحدث عن اعتزاله، مؤكدة رغبته في الحصول على راحة من الحفلات الكثيرة التي احياها خلال الأيام الماضية، دون أن يكون لديه نية بالاعتزال. وفق "روتانا"

وأعلن قيصر الغناء العربي عن دخوله في إجازة اختيارية، وذلك في أثناء تكريمه بمهرجان “بيت الدين”، بمناسبة مرور 20 عاما على غنائه على ذات المسرح لأول مرة.

وأشارت المصادر إلى أن كاظم الساهر يريد أن يفكر بهدوء فيما هو قادم، وأن ينعم ببعض الراحة، التي لم يحصل عليها منذ فترة طويلة سبب انشغاله بحفلاته.

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وكشفت المصادر عن أن كاظم الساهر فسخ خطبته من الفتاة التونسية، الذي سبق وأعلن عن حبه لها وخطبتهما منذ فترة، مشيرين إلى أن مشروع زواجهما انتهى فعليا منذ عدة أشهر، ولكن تربطهما علاقة صداقة مستمرة.

كان كاظم الساهر تعرض مؤخرا لأزمة مع نقابة الفنانين في الأردن، وقامت تغريمه مبلغ 40 ألف دولار؛ نتيجة غنائه في 4 حفلات قدمها على أرضها دون الحصول على تصريح.

وحددت النقابة دخل القيصر في هذه الحفلات بما يقرب من 110 آلاف دولار، ووجهت إليه إنذارًا تطالبه بدفع المبلغ أو تصعيد الأزمة للقضاء الأردني.