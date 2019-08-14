حقيقة وفاة الفنان عبدالكريم عبدالقادر جراء حادث سير

أورد بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاربعاء، نبأ وفاة الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر جراء حادث سير تعرض له أمس الثلاثاء.

وقال نشطاء على موقع "تويتر" إن الفنان عبدالكريم عبدالقادر تعرض لحادث سير، ونقل على على أثره لمستشفى الاميري في الكويت، وهناك أعلن عن وفاته، لكن لم تتأكد هذه الانباء من المصادر الرسمية بعد.

الفنان عبد الكريم عبد القادر يبلغ من العمر 74 عاما وهو مغن كويتي بشكل خاص وخليجي بشكل عام لقب بالصوت الجريح في عام 1988 بعد أغنيته المشهورة "أجر الصوت".

وعمل الفنان عبد الكريم عبد القادر موظفاً في وزارة الداخلية بدولة الكويت ، ثم نقل خدماته إلى وزارة الإعلام- قسم الموسيقى، وهو الآن متقاعد، وتزوج عام 1967، ولديه 5 أبناء.