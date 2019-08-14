هل حضر جورج بوش موسم الحج ؟

أثار البروفيسور الأمريكي جون سبورز والذي يبلغ من العمر 87 عاماً تساؤلات عدة حول حقيقة شبهه بالرئيس الأمريكي السابق جورج بوش خلال تأديته مناسك الحج في مدينة مكة.

وتحدث سبورز عن الشبه الذي يجمه بجورج بوش خلال لقاء لصحيفة الشرق الأوسط، منوهاً بأنه بات معتاداً على أسئلة الناس حتى المقربين منه.

الأسئلة التي اعتاد سبورز عليها طرحها جمعٌ كبير من الحجاج في مكة المكرمة أثناء موسم الحج الأخير بعد تعجبهم من درجة الشبه بالرئيس الأمريكي جورج بوش وقال سبورز:" لقد أصبحت معتادا على مثل ذلك فأنا أتفهم تعجب الناس ففي أميركا وفي داخل عائلتي أيضا كنت أسمع ذلك التعليق المضحك منذ مرحلة الشباب فما الحال بالناس الآخرين لا سيما خارج أمريكا".

ولاقت الأسئلة استحسان البروفيسور سبورز بعفويتها وتلقائيتها مؤكداً أن وجوده في مكة لتأدية مناسك الحج لأول مرة في حياته جاء بعد تعرفه على زوجته الماليزية التي دفعته للإسلام والتعرف على المجتمع الإسلامي وحقيقته ويبدأ رحلته في الإسلام، بحسب " نورت".