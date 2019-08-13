شاهد سارة الشامي بإطلالة جريئة في لبنان بـفستان أزرق فوق الركبة

نشرت الممثلة المصرية سارة الشامي اليوم صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي الصور الشهير انستجرام من مطعم خلال زيارتها إلى لبنان .

وحلت سارة الشاهي بإطلالة جريئة بارتدائها فستانا أزرق قصيرا فوق الركبة مع تصفيف شعرها وأسداله للخلف ووضع ميكب خفيف علي وجهها.

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "القمر بقا "و"العشق كلة".

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وتشارك سارة الشامي في بطولة فيلم "ماكو" ويشارك في بطولته التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

وسارة الشامي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة ، شاركت في العديد من المسلسلات.

وبدأت سارة الشامي مشوارها الفني عام 2012، في موسم رمضان، بمسلسل الخانكة، مع النجمة غادة عبد الرازق، الذي قدمت من خلاله دور صديقة «عاصم» في المدرسة، وعلى الرغم من صغر دورها، إلا إنها لفتت الأنظار لها بشكل كبير.

وشاركت قبل ذلك في مسلسل شربات لوز (مسلسل) مع النجمة يسرا، وفيلم «فبراير الأسود» مع الفنان الراحل خالد صالح.