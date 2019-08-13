الكشف عن موعد حفل مايا دياب في سوريا

كشفت شركة مزيكا للإنتاج الفني اليوم الثلاثاء، عن موعد حفل الفنانة اللبنانية "مايا دياب"، ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: مايا دياب. فى سوريا.

وتحيى الفنانة اللبنانية مايا دياب غدا حفلا غنائيا بأحد الفنادق فى سوريا، ضمن حفلات صيف 2019، ومن المقرر أن تقدم مايا خلال الحفل عددا من أغانيها الشهيرة.

وتجدر الإشارة أن مايا دياب أحيت حفلا غنائيا، مساء الخميس الماضي، بأحد فنادق مدينة أربيل العراقية ضمن حفلات صيف 2019، وقدمت مايا أغانيها الشهيرة، إضافة إلى رقصها على المسرح كعادتها، للتفاعل مع الجمهور العراقي.

يشار إلى أن آخر أعمال مايا أغنية بعنوان "خسرنا بعض" حيث تم طرحها في العام الجاري وحققت نسبة مشاهدة على اليوتيوب بلغت أكثر من 4 ملايين مشاهد.

والفنانة اللبنانية مايا دياب من مواليد 12 نوفمبر 1980هي مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

اشتهرت مايا دياب من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستوديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الانفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني.