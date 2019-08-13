الكشف عن تفاصيل جديدة فى انفصال ملك ماليزيا عن ملكة جمال روسيا

أدهش شعبه والعالم من زواج الملك السابق لماليزيا من أوكسانا فيوفودينا ملكة جمال روسيا، على وشك الزواج من عروس أكثر "مناسبة" تختارها أسرته بعد إجباره على ترك زوجته، وفقًا لمصادر في الكرملين.

وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية لا تزال أوكسانا فيوفودينا البالغة من العمر 27 عامًا تنكر انفصالها عن زوجها السلطان محمد الخامس، إلا أن مصدرًا دبلوماسيًا في موسكو يزعم أن عائلته الملكية "اختارت بالفعل" له عروسًا جديدة تُعد أكثر ملاءمة.

وقالت أوكسانا فيوفودينا، إنها لم تتلقى أى أوراق طلاق ولا تفهم سبب غضب الملك السابق فجأة.

صحيفة كومسومولسكايا برافد المؤيدة للكرملين، ادعت في تقرير جديد كبير أن استنكار أسرة الملك هو الذي دفعه إلى التخلي عن العرش الماليزي في وقت سابق من هذا العام، بعد بضعة أشهر من زواجه السري بملكة جمال موسكو.

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وحتى الآن، لم يكن السبب واضحًا، لكن الصحيفة استشهدت بمصدرها في وزارة الخارجية الروسية قائلة إن الملك السابق، فارس، اضطر إلى التخلى عن تاجه وزوجته ملكة الجمال، بعد تعرضه للضغط من قبل عائلته، وخاصة من قبل والدته.

وقال المصدر الذي نفى أيضا وجود أي شك في أبوة الطفل الذي ولدته أوكسانا في شهر مايو، إن أسرة الملك معادية للزوجة الروسية.

ومحمد الخامس إسمه الحقيقي تينغو محمد فارس بترا واسمه المتبنى محمد الخامس كلنتن هو اليانغ دي-برتوان أغونغ الخامس عشر لماليزيا وسلطان ماليزيا، ولد في يوم 6 أكتوبر 1969 في مدينة كوتا بهارو في ماليزيا، أصبح سلطان ولاية كلنتن في 13 سبتمبر 2010 بعد أن خلف والده إسماعيل بترا وفي 13 ديسمبر 2016 أصبح يانغ دي-برتوان أغونغ لماليزيا.تنازل عن العرش في 6 يناير 2019 قبل انتهاء مدة حكمه.