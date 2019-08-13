خبر وفاة ايمن نور يشعل مواقع التواصل في مصر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، أنباء وفاة عضو السابق في حزب الوفد ونائب سابق بمجلس الشعب أيمن نور بأزمة قلبية تسببت فى وفاته داخل مستشفى تركى.

وتشهد العلاقات بين الأخوين أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قنوات "الشرق"، ومعتز مطر، المذيع الأجير بالقناة، توترًا شديدًا خلال الفترة الأخيرة، ما رجح أن يكون «معتز» أحد الذين سربوا خبر إصابة الهارب بأزمة قلبية تسببت فى وفاته داخل مستشفى تركى.

وبدأت الخلافات بين أيمن نور ومعتز مطر بسبب رغبة الأول فى الاستعانة بالأجير الثاني محمد ناصر داخل قنوات "الشرق" خلال الفترة المقبلة، وهو ما أغضب «معتز» بدرجة كبيرة، وفق مصادر مطلعة على أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية.

وتزايدت الخلافات بين الأجيرين بسبب عائدات «يوتيوب»، حيث يرغب معتز مطر فى الحصول على نسبة كبيرة من هذه العائدات، وهو ما يرفضه «نور» مبررًا بأنه يعطيه راتبًا كبيرًا.

Advertisements

وبدأ معتز مطر مؤخرًا فى عقد اجتماعات مع عناصر من المخابرات التركية ناقشت أن يحل محل أيمن نور، خاصة بعد الفضائح المالية والأخلاقية للأخير.

ويعد أيمن نور من المؤسس حزب الغد ومن بعده حزب غد الثورة، نافس محمد حسني مبارك في انتخابات الرئاسة المصرية 2005 والتي حل فيها ثانيًا طبقا للأرقام الرسمية، أعتُقل بعد الانتخابات الرئاسية بأيام لمدة أربع سنوات ونصف.

وولد أيمن نور بمدينة الإسكندرية وهو من عائلة معروفة تسمى عائلة نور وهم من وجهاء هذه المدينة، وقد كان والده عبد العزيز نور محاميا معروفا ونائبا عن حزب الوفد، تدرج في مراحل التعليم حتى تخرج في كلية الحقوق.