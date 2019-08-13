تامر حسني يكشف سبب اعتذاره عن حفل سلطنة عمان

أعتذر الفنان المصري تامر حسني عن حفله في سلطنة عمان الذي كان مقرر به 15 أغسطس الجاري بشكل رسمي ، ونشر الفنان المصري بيانا إعلاميا على جميع حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انستجرام" قائلا: إلى كل الجماهير الغالية الحبيبة في سلطنة عُمان ومدينة صلالة، نعتذر عن عدم استطاعتنا التواجد معكم في الحفل المقام يوم ١٥ /٨/ ٢٠١٩ من ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي

وأوضح تامر حسني أنه لم يتمكن إدارة المهرجان من إصدار كافة التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية للفنان تامر حسني".

وتابع الفنان المصري : "لقد تم إرسال عدة مراسلات لإدارة المهرجان لحل الموقف وللأسف لم تتمكن إدارة المهرجان من إيجاد أي حلول".

وأضاف: "لـ حرصنا التام على التواجد نتمنى من الإدارة سرعة التصرف وإيجاد توقيت آخر قريب للحفل، وسنوافيكم ان شاء الله بأي جديد كل الشكر".

وتامر حسني هو مغني، وكاتب أغاني، وملحن، وممثل، وكاتب سيناريو، ومخرج كليبات مصري، بدأ مسيرته الفنية في عام 2002 عبر ألبوم مشترك مع شيرين عبد الوهاب بعنوان فري ميكس 3، ثم أطلق أول ألبوم إستديو له في عام 2004 باسم حب.