ظهور لـ جيهان خليل والجمهور يعلق: مش كانوا وزعوا جمالك على البنات

فاجأت الفنانة المغربية جيهان خليل اليوم، جمهورها بجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة أبهرت متابعيها بعد أن نشرت صور الجلسة على مواقع التواصل الاجتماعي وحسابها الخاص عبر "الانستجرام"..

وعلق احد الجمهور علي الصورة: مش لو كانوا وزعوا جمالك علي البنات كنا زمانا متجوزين دلوقتي بدل الوحدة اربعة.

يذكر أن جيهان خليل بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها في مسلسل "الخانكة" مع الفنانة "غادة عبد الرازق" وتم طرحه في رمضان 2016.

وأحدث أعمالها مسلسل بعنوان "علامة استفهام" بمشاركه الفنان محمد رجب وتم طرحه في رمضان 2019.

وجيهان خليل ولدت في الدار البيضاء بالمغرب هي ممثلة مغربية فازت بلقب أفضل ممثلة في الموسم الأول من برنامج أراب كاستينج لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل رفقة المشارك الجزائري زبير بلحر الفائز بلقب أفضل ممثل. وهو برنامج تنتجه الإمارات العربية المتحدة ولبنان ومصر وتبثه قنوات أبوظبي الإماراتية والنهار المصرية وإم تي في اللبنانية.



وعرفت جيهان خليل في العالم العربي بعد فوزها بلقب برنامج "أراب كاستينج" كأحسن موهبة عربية. وخلال المنافسة اعترفت بعشقها للتمثيل منذ الصغر قائلة: «انجذبت للفلسفة بسبب حسها النقدي والفطري لكن عشقي الأول و الأخير كان في المسرح و السينما"».