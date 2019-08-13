رانيا يوسف بفستان مثير في أحدث جلسات التصوير

أثارت جدل على مواقع التواصل الاجتماعي إثر نشر الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود عاشور، ظهرت من خلالها بإطلالة جذابة، أثارت الجدل بين متابعيها.

ونشرت "رانيا" الصور عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت في الصور التي انتشرت على نطاق واسع، وهي ترتدي فستانًا "موف"، وشعرها منسدل على الظهر، واعتمدت على "مكياج" هادئ.

وظهرت الفنانة، بأوضاع مختلفة على كرسي هزاز، مرتدية فستان موف، خطف إنظار جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميدايا، وكالعادة إنهالت مئات التعليقات الإجابية التي تدل على إعجابهم الشديد.

وشاركت رانيا يوسف في بطولة الفيلم الروائي القصير "ليلة حب" مع الفنانة نور محمود، هبه مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، من تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.

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وعلى صعيد آخر تعمل الفنانة رانيا يوسف في الوقت الراهن على تحضير مسلسل جديد من المقرر أن تكشف تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

كما حرصت رانيا يوسف، خلال الآونة الأخيرة أن تنشر ما يتعلق بتفاصيل حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن أثارت الجدل الكبير بسبب ملابسها المثيرة التي حضرت بها عددا من الحفلات الفنية.

بدأت رانيا يوسف في أدوار صغيرة من خلال التلفزيون والسينما في عام 1993، كان أول دور لها بمسلسل "العقاب"، قدمها المخرج علي عبد الخالق بدور أكبر من خلال فيلم "الناجون من النار" عام 1994، ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى.