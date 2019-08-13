شاهد: أغنية مصطفى قمر الجديد ' س من الناس'

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أغنية الفنان المصري مصطفي قمر "س من الناس" التي وصلت إلى نصف مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع "يوتيوب" فى 2 أغسطس/آب الماضي.

وتعد أغنية "س من الناس"، من ضمن أغاني ألبوم مصطفى قمر الجديد الذي يحمل اسم "ضحكت ليا، وهى من كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما.

وتجدر الإشارة إلى أن طرح مصطفى قمر، أغنيته الجديدة "باب موارب" من ألبومه الجديد "ضحكت عليا" عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "باب موارب" من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وتوزيع زووم، ومكساج هاني محروس.

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وكان قمريغنى خارج المدرجات في كلية التجارة في جامعة الإسكندرية وتعرف بالملحن حميد الشاعري في حفل بالعجمي وسمعه فشجعه على الانتقال إلى القاهرة .

وكانت بداية مع أغنية ولا يا أبو خد جميل في ألبوم منوعات لقاء النجوم و قبل هذه الأغنية عمل البوم كامل مع فرقه يحيى خليل التي كانت ولكن هذا الألبوم فشل مما اضطر مصطفى إلى الرجوع للتعامل مع الفنان حميد الشاعري .

أعمال الفنان المصري لاقت نجاحا ومع طارق مدكور ثم الفنان محمد مصطفى. ومع ظهور برامج الموسيقى مثل البرو تولز وغيرها جزبته فكرة التوزيع الموسيقى وحاول أن يوزع أعماله بنفسه في البوم.