قرار عاجل من النيابة بشأن الفنان أحمد عز وشقيقته زينة

قررت نيابة العلمين اليوم الثلاثاء ومقرها برج العرب بالإسكندرية، تفريغ كاميرات فندق العلمين الذى شهد واقعة المشاجرة بين أحمد عز والفنانة زينة وشقيقتها.

وسمعت النيابة أقوال الفنان أحمد عز، واستمرت التحقيقات ساعتين بمقر النيابة، حيث أكد أنه أثناء تواجده مع أحد أصدقائه فوجئ بشقيقة زينة وتدعى "ياسمين" بالاعتداء عليه بالضرب ووجهت له السب والقذف، وعندما حاول التصدي لها حضرت الفنانة زينة وحاولت هي الأخرى التعدي عليه، مؤكدًا أنه رفض إنهاء الموضوع وديًا، وأصر على تحرير المحضر يتهم فيه "ياسمين" بالاعتداء عليه.

وقرر رئيس النيابة استدعاء زينة وشقيقتها لسماع أقوالهما فى الواقعة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان شهود عيان قد كشفوا لـ"الدستور" تفاصيل المشاجرة، مؤكدين أنه في في حوالي الساعة الثانية مساءً، عندما تواجد الفنان أحمد عز رفقة أحد أصدقائه في فندق العلمين بمنطقة مراسي في الساحل الشمالي، وهو أحد أشهر الفنادق هناك.

وأثناء تواجده في الكافية الموجود باللوبي الخاص بالفندق، دخلت "ياسمين" شقيقة الفنانة زينة، والتي كانت تقيم في الفندق، فشاهدت الفنان أحمد عز، أثناء تواجده مع أحد أصدقائه، فذهبت له، وقالت له: "مش هتعترف بوالدك بقى، أنا كنت حالفه لو شفتك هاضربك بالجزمة"، ثم ضربته بـ"القلم" أثناء تواجده في الفندق، وحاولت التعدي عليه، إلا أنه حاول التصدي لها ثم تعدى عليها بالضرب، فيما ظلت "ياسمين" تصرخ من اعتداء "عز" عليها.

وأضاف الشهود أنه في ذلك الوقت كانت الفنانة زينة تدخل إلى الكافية، فشاهدت شقيقتها تشتبك مع الفنان أحمد عز، فتدخلت هي الأخرى في المشاجرة وحاولت التعدي عليه بالضرب ولكنه تصدى لها وقام بضربها حتى تطور الأمر إلى مشاجرة كبيرة بينهم، فيما تمكن المتواجدون داخل الفندق من الفض بينهم، ثم ذهبت الفنانة زينة وشقيقتها، وذهب الفنان أحمد عز مع صديقه.

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وكشف الشهود عن أن "ياسمين" ذهبت بعدها إلى قسم العلمين وتقدمت ببلاغ تتهم فيه الفنان أحمد عز بالاعتداء عليها، فيما قرر أحمد عز تحرير محضر بالتعدي عليه أيضًا.

وذكرت تقارير أن شقيقة زينة الكبرى تعرّضت لأحمد عز الذي كان يجري حواراً إعلامياً، ويلتقط صوراً تذكارية مع معجبيه، وإذا بها تدخل لتدفعه وتقول له: «مش هتعترف بولادك.. انا حالفه لما اشوفك اضربك بالجزمة».

وفي البداية لم يعرف عز السيدة التي دخلت، وبصحبتها رجل مفتول العضلات بسبّه أيضاً بلفظ خادش للحياء أمام الحضور، وبعد أن لمح عز زينة من بعيد تقف ممسكة بطفليها تأكد أن هناك مشكلة تدبّر له، وخرج من المكان بعد أن حرّر محضراً رسمياً، وشهد بعض الحضور في المكان على ما حدث.

ورغم محاولات بعض الأطراف تهدئة الأمور، لجعل عز يتنازل عن المحضر؛ لكنه رفض بشكل قاطع.

وعلى الطرف الآخر، ادّعت زينة في محضرها أن عز تربّص بها، لأنه يعرف مكان إقامتها بالساحل الشمالي، وحاول التحرّش بها لخطف طفليها، وهو ما شاهدته شقيقتها الكبرى نسرين، ولذلك صفعت عز ثلاث صفعات. ونفى معظم شهود العيان صحة هذه الرواية.