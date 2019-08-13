تراند اليوم : محمد وزيري يتحدث للمرة الأولى عن مرض هيفا وهبي

أجرت الزميلة نضال الأحمدية حوارًا مع محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفا وهبي سابقًا، بعدما تواصل معنا طالبًا منا توضيح كل ما حصل معه ولمَ ترك إدارة أعمالها وكيف ظُلم.

لقراءة تفاصيل ما قاله محمد وزيري وما يملكه من وثائق تؤكد براءته وحبه لهيفا فعلى الرابط أدناه

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في اللقاء المطوّل مع وزيري، تحّدث للزميلة الأحمدية عن حقيقة مرض هيفا، وقال إنها تعبت كثيرًا في الفترة الأخبرة، بعدما أصيبت بفيروس في المعدة وليس في الكبد كما قيل، وليست مصابة بالسرطان.

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وتابع يؤكد أن هيفا لا تشرب الكحول أبدًا ولا المخدرات وبعيدة كل البعد عن هذه الأجواء..

تقرأون الحوار كاملًا اليوم عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت.