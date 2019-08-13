من هو رجل الاعمال المصري حسين سالم؟

حسين سالم رجل أعمال مصري له استثمارات في مجالات السياحة والطاقة، وشريك في ملكية شركة غاز شرق المتوسط المصرية (EMG)، وحليف ومستشار الرئيس السابق حسني مبارك، حيث أكدت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء، عن وفاة رجل الأعمال المصري حسين سالم، مساء أمس، في العاصمة الإسبانية مدريد عن عمر يناهز الـ 85 عاما.



و توفى حسين سالم بعد صراع طويل مع المرض فى العاصمة الاسبانية مدريد، وطلب ان يتم دفنه بجوار حفيده هناك، مشيراإلى أنه سيتم تحديد موعد العزاء فى وقت لاحق.

وحسين سالم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات HKS ، وهي شركة ضيافة تقوم بتشغيل منتجع ماريتيم جولي فيل في شرم الشيخ. لعب حسين سالم دورًا رئيسيًا في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من خلال شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلك نصيب كبير فيها.



وصدر قرار القبض على رجل أعمال مصري من قبل الإنتربول الدولي لاتهامه في قضايا فساد في مصر، القي القبض عليه يوم 16 يونيو 2011 من قبل الانتربول الدولي في إسبانيا ثم تم الافراج عنه بعد يومين بكفاله تقدر بـ 27 مليون يورو بعد تجميد جميع اصوله وارصدته ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان سيتم نقله إلى مصر ام لا.

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وصف حسين سالم في عهد مبارك بأنه "واحد من أكثر رجال الأعمال سرية في مصر"، كما وصف بإمبراطور الأعمال، وكان من أقرب المقربين لمبارك.. وعرف عنه أيضا أنه الأب الروحي لمدينة شرم الشيخ حيث أنه أول من استثمر فيها منذ عام 1982، وهو يعتبر مالك خليج نعمة بالكامل.



وأمر حسين سالم ببناء قصر كبير على أطراف المنتجع على أحدث الأساليب العالمية وأهداه للرئيس السابق. كما أمر أيضاً ببناء مسجد بلغت تكلفته حوالي 2 مليون جنيه خلال أقل من شهرين، عندما علم أن مبارك سيقضي إجازة العيد في المنتجع الشهير.



اعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية القبض على رجل الأعمال حسين سالم، بمثابة أقوى الضربات التي تلقاها الرئيس السابق مبارك منذ إطاحة الثورة المصرية بنظامه وسقوط أقوى رجال حكمه الواحد تلو الآخر.



واكدت أن سقوط حسين سالم، يضع مبارك في وضع أكثر حرجاً، نظراً للاتهامات الموجهة ضده بالاشتراك مع صديقه المقرب حسين سالم في قضايا فساد مالي وإهدار لأموال الدولة، بجانب اشتراكه في تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار منخفضة، وفقاً للاتهامات الموجهة لمبارك. و قد اعترفت إسرائيل مؤخرا بان حسين سالم يحمل جنسيتها.



وولد حسين سالم في 11 نوفمبر 1933 في مصر في حلوان ، مع ذلك، سجلات هيئة الرقابة الإدارية المصرية تشير أنه ولد في ضاحية حلوان بالقاهرة، على الرغم من الأهرام ويكلى تنص على أن الموقع الأخير كان في الواقع هو مسقط رأس أبوه. والده، كمال الدين.

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وعمل أبو حسين سالم مدرسا لكنه توفي بالتيفود خلال مرحلة طفولة سالم. بعد ذلك، انتقلت عائلته إلى شقة في منطقة الكوربة من حي مصر الجديدة في القاهرة.

والدته حسنية طبوزادة (التي كانت من أصول تركية) واجهت صعوبة كبيرة في توفير حياة لأولادها من معاش زوجها الراحل، مما اضطر سالم، الابن الأكبر الذي يصغره شقيقان أن يصبح العائل الرئيسي للعائلة.



كان لرجل الاعمال المصري أيضا خمسة أنصاف أشقاء من الزوجة الأولى لوالده (كانت حسنية هي زوجة أبوه الثانية) ولكنه لم يكن مسؤولا عنهم، وكان معظمهم أكبر في السن من سالم. وعلى الرغم من أنه لم يثبت ذلك، تقول المزاعم أن له أصول بدوية.



وتقول بعض المصادر ان هذه شائعة نشرها سالم متعمدا عن نفسه لمساعدته على تأمين الصفقات التجارية المستقبلية مع القبائل البدوية في جنوب شبه جزيرة سيناء. كانت العلاقة الوحيدة المعروفة لسالم مع البدو من خلال زواج؛ فله نصف شقيقة تسمي سميحة تزوجت من قبيلة العبايدة في الإسماعيلية وسيناء.



وأصيب سالم إصابة في العين، منعته من دخول الخدمة العسكرية الإلزامية. تخرج من مدرسة مصر الجديدة الثانوية، لكنه اضطر إلى تكرار السنة الأخيرة. في عام 1956، وتخرج من كلية جامعة القاهرة للتجارة. بعد وقت قصير من تلقيه الشهادة الجامعية.



وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أنشؤه بالقانون رقم 251 لسنة 1953 للنهوض بالصناعات النسيجية و ذلك لتعرضها لعثرات منذ الحرب العالمية الثانية. في وقت لاحق في عام 1956، قام عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس، مما أدى إلى العدوان الثلاثي على مصر من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل.



وتزوج سالم عام 1959نظيمة عبد الحميد إسماعيل وانتقل الزوجان إلى شقة في منطقة غولف بمصر الجديدة. كان الإيجار الشهري 9 جنية مصري (كان الراتب الشهري لسالم 18 جنيه مصري) أول طفل للزوجين، خالد، ولد في عام 1961، وتلاه ولادة ابنتهما، ماجدة، بعد ذلك بعامين.